Засуха в Чехии усиливается: почве не хватает воды

Чехия вновь страдает от засухи. В субботу в некоторых районах прошли дожди, но они не пополнили запасы подземных вод и не помогли чешским рекам. Причем, по словам метеорологов, в ближайшие дни осадков не ожидается.

С 2015 года, когда начала проявляться засуха, в Чешской Республике постепенно увеличивается дефицит воды.

«В последнее время мы проводим всесторонний анализ. Принимая во внимание дефицит осадков, из-за более высоких температур и солнечной погоды нам не хватает в среднем 870 литров воды на каждый квадратный метр в последние пять лет», — говорит Мирослав Трнка из Исследовательского института глобальных изменений при Академии наук Чехии и соавтор проекта Intersucho. Вода отсутствует, потому что соотношение осадков и испарений изменилось. В последние годы наблюдается не только необычайно высокое испарение, но и значительно меньшее количество осадков.

Согласно отчету, опубликованному Чешским гидрометеорологическим институтом на прошлой неделе, грунтовые воды в начале апреля опустились до уровня ниже нормального в 80% скважин. «Это худший показатель за последние три года в этот период», — предупреждают сотрудники ČHMÚ. По их словам, состояние поверхностных вод значительно хуже, чем в последние два года. В качестве примера они привели реку Влтаву в пражском районе Хухле, где в апреле прошлого года скорость потока составляла 117 кубометров в секунду, а в этом году — менее 50 кубометров. В реке Лабе (Эльбе) в Усти-над-Лабем скорость потока снизилась с 250 до 142 кубометров в секунду.

«Если в ближашие недели не будет дождей, ожидается очень плохой урожай ячменя и других культур», — говорит Трнка, добавляя, что фермеры сейчас находятся в точно такой же ситуации, как и в прошлом году. Однако в 2019-м их спас холодный и дождливый май.

Источник: seznamzpravy.cz