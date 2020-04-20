Ботанический сад Праги открыт с 20 апреля

Мэрия Праги после консультации с Министерством здравоохранения Чешской Республики разрешила посещать экспозиции Ботанического сада под открытым небом начиная с понедельника, 20 апреля.

«Я рад, что министерство здравоохранения Чешской Республики согласилось открыть для общественности экспозицию ботанического сада. Конечно, посетители должны будут носить защитные маски и соблюдать дистанцию», — сказал заместитель мэра Праги Петр Глубучек.

Попасть в сад можно только через главный вход, где размещены кассовые аппараты. Для покупки билетов желательно использовать бесконтактные методы оплаты. Киоски и бистро на территории сада работать не будут. Посетители не смогут образовывать группы из более чем двух человек (за считая членов семьи).

Все внутренние экспозиции Ботанического сада, включая теплицу Fata Morgana, остаются закрытыми. Посетить открытые экспозиции можно будет каждый день с 9:00 до 18:00.

По решению правительства в связи с пандемией коронавируса пражский Ботанический сад в районе Троя был временно закрыт для публики с 13 марта.

Источник: botanicka.cz