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Чешский город Комаров выставил на аукцион трехметровую статую Сталина

Чешский город Комаров выставил на аукцион трехметровую статую Сталина

Марина Коханкова 59 0
Стартовая цена за статую Иосифа Сталина установлена в размере 20 тысяч крон. Скульптура из песчаника сейчас хранится на складе города Комаров. Потенциальные покупатели уже проявили интерес к покупке скульптуры.
Чешский город Комаров выставил на аукцион трехметровую статую Сталина

Статуя Сталина была расположена на площади Мира в Комарове с 1951 года. После революции в 1989 году памятник был демонтирован и хранился на складе исторических экспонатов.

По словам заместителя мэра Комарова Радима Шимы, решение о продаже не связано со статуей маршала Ивана Конева, которую городской округ Праги 6 демонтировал две недели назад. «Я бы сказал, что это странное совпадение», — говорит он.

«Мы долго не могли оценить стоимость скульптуры. Коллега нашел эксперта в этой области, это Милослав Влк, который сделал оценку, и мы опубликовали предложение о продаже», — объясняет заместитель мэра.

По его словам, первое предложение уже поступило. Заявки на аукцион можно подавать до 30 апреля.

Это не первый случай, когда статуя бывшего советского лидера была продана в Чешской Республике. В 2010 году бронзовая статуя Иосифа Сталина была продана в Литомержицах за 172 тысячи крон. В прошлом месяце немецкая левая партия MLDP купила у чехов двухметровую статую Ленина за неизвестную сумму.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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памятник Чехия
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