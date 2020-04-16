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Cтанцию метро «Пражская» могут переименовать в честь маршала Конева

Cтанцию метро «Пражская» могут переименовать в честь маршала Конева

Марина Коханкова 888 0
Станция московского метро «Пражская» может быть переименована в станцию «Маршала Конева». С таким предложением выступил Общественный совет при Министерстве обороны России. Это должно стать ответом на демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Cтанцию метро «Пражская» могут переименовать в честь маршала Конева

Письмо с просьбой поддержать инициативу переименования станции метро «Пражская» направлено министру обороны России Сергею Шойгу. Решения Общественного совета при Минобороне носят рекомендательный характер.

Станция «Пражская» появилась в Москве в 80-х годах прошлого века, а одна из станций пражского метрополитена получила название «Московская» (в 1990 году она была переименована в «Андел»).

Как ранее сообщал 420on.cz, в апреле Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за демонтажа памятника Коневу по части 3 статьи 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». 7 апреля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Памятник маршалу Коневу 3 апреля сняли с постамента по решению муниципальных властей Праги 6. «Теперь памятник временно переместится в помещение компании, специализирующейся на хранении предметов искусства, а затем будет перевезен в Музей памяти XX века», — сообщил тогда пресс-секретарь Праги 6 Ондржей Шрамек.

Статуя маршала Конева неоднократно становилась мишенью для вандалов. В прошлом году в августе неизвестные в очередной раз облили памятник красной краской. Администрация Праги 6 отказалась очищать его, памятник закрыли строительными лесами и брезентом, которые через несколько дней были сняты после протеста общественности.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Москва Прага памятник метро
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