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На выходных в Чехии будет тепло и солнечно

На выходных в Чехии будет тепло и солнечно

Марина Коханкова 1 0
Конец рабочей недели будет теплым — температура воздуха днем будет достигать 20 градусов Цельсия. На следующей неделе в Чехии немного похолодает, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
На выходных в Чехии будет тепло и солнечно

В четверг сохранится ясная погода, столбик термометра покажет 19-23 градусов тепла. В пятницу можно ожидать таких же дневных максимумов. Будет ясно с небольшой облачностью, а температура воздуха днем составит от 3 до 7 градусов выше нуля.

«В субботу будет переменная облачность, на юго-западе республики возможны ливни. Утром температура воздуха упадет до 6–2 градусов Цельсия, днем ​​воздух прогреется до 15–19 градусов выше нуля», — сказала Гонсова.

Примерно такая же погода будет в воскресенье. Утром температура воздуха опустится до 4 градусов, днем потеплеет до 13-17 градусов Цельсия. Небольшая облачность также будет преобладать в понедельник, когда утренние минимумы будут между 2 и -2 градусами Цельсия, а днем термометр покажет 10-14 градусов тепла. Во вторник и среду будет около 15 градусов выше нуля.

Источник: novinky.cz

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