Сады Врхлицкого в Праге ждет реконструкция

Парк, расположенный у главного железнодорожного вокзала в Праге, получит новый облик. Здесь планируется построить и новую трамвайную линию. Подрядчика для проведения работ по ревитализации парка выберет Институт планирования и развития чешской столицы.

Сады Врхлицкого — один из немногих зеленых уголков Старого города в Праге — расположены вблизи центрального железнодорожного вокзала. Однако из-за присутствия в парке бездомных и наркозависимых это место называют пражским Шервудом.



«Сады Врхлицкого в настоящее время являются проходным местом: через парк люди быстро проходят, когда идут к Главному вокзалу. Наша цель — сделать из нынешнего пространства парк, в котором пражане не будут бояться находиться и захотят проводить свободное время», — сказал Петр Главачек, заместитель мэра Праги.

Частью ревитализации станет строительство новой трамвайной линии между остановками Muzeum и Bolzanova. Она пройдет вдоль улиц Wilsonovа, Politických vězňů и Washingtonovа, а также перед новым зданием Главного вокзала.

«Я хочу, чтобы общественный транспорт был максимально удобным и комфортным. Трамвайная сеть в Праге перевозит такое же количество людей в день, как и метро, ​​и десятки тысяч пассажиров ежедневно концентрируются у Главного вокзала», — добавил заместитель мэра по транспорту Адам Шейнгерр.

Источник: praha.eu