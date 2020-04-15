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Сады Врхлицкого в Праге ждет реконструкция

Сады Врхлицкого в Праге ждет реконструкция

Марина Коханкова 278 0
Парк, расположенный у главного железнодорожного вокзала в Праге, получит новый облик. Здесь планируется построить и новую трамвайную линию. Подрядчика для проведения работ по ревитализации парка выберет Институт планирования и развития чешской столицы.
Сады Врхлицкого в Праге ждет реконструкция

Сады Врхлицкого — один из немногих зеленых уголков Старого города в Праге — расположены вблизи центрального железнодорожного вокзала. Однако из-за присутствия в парке бездомных и наркозависимых это место называют пражским Шервудом.

«Сады Врхлицкого в настоящее время являются проходным местом: через парк люди быстро проходят, когда идут к Главному вокзалу. Наша цель — сделать из нынешнего пространства парк, в котором пражане не будут бояться находиться и захотят проводить свободное время», — сказал Петр Главачек, заместитель мэра Праги.

Частью ревитализации станет строительство новой трамвайной линии между остановками Muzeum и Bolzanova. Она пройдет вдоль улиц Wilsonovа, Politických vězňů и Washingtonovа, а также перед новым зданием Главного вокзала.

«Я хочу, чтобы общественный транспорт был максимально удобным и комфортным. Трамвайная сеть в Праге перевозит такое же количество людей в день, как и метро, ​​и десятки тысяч пассажиров ежедневно концентрируются у Главного вокзала», — добавил заместитель мэра по транспорту Адам Шейнгерр.

Источник: praha.eu

 

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