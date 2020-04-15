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Правительство представило график открытия школ

Правительство представило график открытия школ

Марина Коханкова 1558 0
Министр образования Чехии Роберт Плага после заседания правительства представил график открытия школ. С 25 мая за парты смогут вернуться ученики начальных школ первой ступени (1-5 классы). Ученики второй ступени и средних школ, скорее всего, продолжат обучение в сентябре.
Правительство представило график открытия школ

С 20 апреля студенты последних курсов вузов смогут учиться в небольших группах (не более пяти человек). Министерство образования хочет, чтобы у них была возможность завершить учебу своевременно. «Это касается индивидуальных консультаций или экзаменов, особенно выпускных», — сказал Плага. Вместе с ректорами министр образования также рассматривает вопрос о том, каким образом завершат свое обучение иностранные студенты.

С 11 мая смогут вернуться к обучению ученики последних классов средних школ, консерваторий и колледжей — исключительно для подготовки к выпускным экзаменам. «Но это не значит, что все студенты последних классов должны ходить в школу с 11 мая, это просто возможность», — добавил Плага.

Выпускные экзамены состоятся не ранее 1 июня. Единые вступительные экзамены для поступления в средние школы могут пройти в течение июня. Начиная с 11 мая будут также возможны индивидуальные занятия (с 25 мая — и в группах по пять человек) в начальных художественных школах и языковых школах, которые выдают сертификаты на государственные экзамены по языку.

С 25 мая посещать начальную школу смогут ученики 1-5 классов. «Это организуют в формате школьных групп. Будут приняты строгие меры, количество детей в группе составит не более 15, каждый ребенок будет сидеть за отдельной партой», — сказал Плага. Занятия будет проводить только один учитель, состав группы нельзя будет менять, а после окончания уроков дети не смогут находиться на продленке.

«Ношение медицинских масок и защитных средств будет рекомендовано. Окончательное решение о том, носить их или нет, примет учитель. Ношение масок будет обязательным при групповых занятиях или при нахождении в классе на перемене», — объяснил Плага. 

Условия открытия детских садов правительство опубликует позже.

Источник: seznamzpravy.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия школы Министерство образования образование
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