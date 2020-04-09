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В Праге от владельца сбежала самка сервала

В Праге от владельца сбежала самка сервала

Марина Коханкова 907 0
В пражском районе Уезд-над-Лесы сотрудники полиции разыскивают кошку из семейства степной сервал. Заводчик рассказал, что самка сбежала случайно и не представляет опасности для людей.
В Праге от владельца сбежала самка сервала

Животное сбежало из дома на улице Хотеновска, владелец обратился к жителям поселка через социальную сеть Facebook с просьбой о помощи. Самку сервала зовут Хани.

«Она добрая, неопасная и, вероятно, очень напуганная. Она могла спрятаться где-то под кустом, поскольку боится незнакомцев, но если кто-то бросит ей поводок, она может начать играть», — сообщил владелец кошки, добавив, что животное довольно любопытное.

Пресс-секретарь полиции Ирена Сейфертова отметила, что полиция разыскивает животное, но пока безуспешно.

Сервал, или кустарниковая кошка, — хищное млекопитающее семейства кошачьих. Это стройное, длинноногое животное средних размеров. Длина его тела 90-135 см, весит сервал 8-18 кг. Голова у него миниатюрная, хвост относительно короткий. Окраской он больше всего напоминает гепарда. Сервалы распространены практически на всей территории Африки.
 
Источник: novinky.cz

 

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Темы
Прага животные Чехия полиция
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