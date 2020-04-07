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Чрезвычайное положение в Чехии продлили до 30 апреля

Чрезвычайное положение в Чехии продлили до 30 апреля

Марина Коханкова 10300 0
Режим чрезвычайного положения на территории Чехии, введенный в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будет действовать до конца апреля. Соответствующее решение приняли депутаты чешского парламента во вторник. Парламентарии не поддержали предложение правительства продлить ЧП еще на 30 дней.
Чрезвычайное положение в Чехии продлили до 30 апреля

Правительство предлагало продлить чрезвычайное положение до 11 мая — эту позицию в парламенте защищали премьер-министр Андрей Бабиш и глава Центрального кризисного штаба, министр внутренних дел Ян Гамачек. Однако в итоге предложение не было поддержано оппозиционными партиями и коммунистами. У правительства нет четкого плана и видения, почему необходимо продление ЧП еще на 30 дней, полагают представители оппозиционных партий.

«Продление чрезвычайной ситуации без объяснения того, для чего это нужно, крайне проблематично. Если правительство не разработает план на будущее, мы в последний раз поддержим продление чрезвычайного положения», — сообщил глава ODS Петр Фиала.

Ян Гамачек отреагировал на заявления депутатов, сказав, что у правительства вообще не может быть плана, потому что ситуация меняется каждый день.

«Единственный, у кого есть план — это вирус. Не спрашивайте нас о плане с поэтапными целями. Когда кривая сломается, мы сможем сказать, что худшее позади, и будем двигаться дальше», — отметил Гамачек.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Парламент ЧР Чехия правительство
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