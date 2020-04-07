В ночь на 8 апреля жители Земли смогут увидеть суперлуну

Жители Чехии в ночь на 8 апреля смогут наблюдать суперлуние 2020 года. Во вторник вечером Луна окажется в перигее — на расстоянии в 356 909 километров от Земли. Ближе в нынешнем году она уже не будет.

Минимальное расстояние между Землей и Луной — 356 400 километров, максимальное — 406 700 километров. По словам астрофизиков, предстоящее суперлуние будет одним из наиболее ярких в текущем году. Видимый диаметр апрельской суперлуны — первой после дня весеннего равноденствия — составит 33 минуты 29 секунд.

8 апреля наступит полноценное полнолуние, а вместе с ним и так называемое пасхальное суперлуние. Как отмечают в Московском планетарии, предстоит наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров. Видимый диск суперлуны на 14% больше и на 30% ярче диска мини-луны — той, которая видна с максимального расстояния от Земли.

Источник: novinky.cz