В Либерецком крае горел лес: с огнем боролись 32 команды пожарных

Во второй половине дня 6 апреля в Либерецком крае начал гореть лес, пожару был присвоен четвертый уровень сложности. Огонь тушили 32 команды пожарных и самолет. За последнее время количество природных пожаров резко возросло.

Возгорание началось недалеко от села Горска-Каменице возле Железного Брода. Огонь охватил площадь 500 на 300 метров. Его тушение осложнялось сильным ветром.

Пожарные набирали воду из реки Йизеры с помощью трех насосов. В тушении до восьми часов вечера 6 апреля помогал самолет LHS, до утра вторника на месте оставались 16 пожарных команд, но огонь больше не распространялся. Причина возгорания пока неизвестна.

Пожарные призывают граждан прекратить сжигать хворост и сухую траву, поскольку ветер легко разносит огонь. В районе Высочина губернатор запретил разведение костров, поскольку в лесной местности было зафиксировано 80 случаев возгорания кустарника.

Источник: novinky.cz