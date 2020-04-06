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Чешское правительство одобрило возможность выезда из страны начиная с 14 апреля

Чешское правительство одобрило возможность выезда из страны начиная с 14 апреля

Александра Кириченко 5409 0
Выезд будет возможен в «обоснованных случаях», если парламент продлит чрезвычайное положение. Центральному кризисному штабу еще предстоит сформулировать точные правила.
Чешское правительство одобрило возможность выезда из страны начиная с 14 апреля

По проекту кризисного штаба, для выезда за границу будут действовать те же ограничения, что и для перемещения внутри Чехии, сообщил министр внутренних дел Ян Гамачек. Штабу еще предстоит сформулировать точные условия, и, по словам министра, цель – сделать их максимально однозначными.

Возможность выезда за границу возникнет в том случае, если парламент утвердит продление чрезвычайного положения.

Пока запрет на выезд из Чехии и въезд иностранцев в республику запрещен до воскресенья, 12 апреля. Напомним, с 14 марта было запрещено пересечение границ Чехии со странами с высоким риском заражения коронавирусом, а с 16 марта кабинет министров расширил запрет на все государства.

Источник: novinky.cz 

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коронавирус эпидемия Болезни ограничение
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