С 7 апреля заниматься спортом на природе можно без защитных масок

Со вторника кататься на велосипеде или играть в теннис в Чехии можно будет без медицинской маски. Кроме того, начиная с 9 апреля чехам будет разрешено посещать магазины хозяйственных товаров или покупать стройматериалы. Такое решение приняло правительство 6 апреля.

«Правительство решило, что со вторника будут открыты спортивные площадки на улице. Речь идет не о коллективном, а об индивидуальном спорте», — сказал министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек после заседания правительства. Те, кто занимается спортом на природе, не должны будут носить защитные средства, если рядом в пределах двух метров нет других людей (за исключением членов семьи).

С четверга правительство разрешило открыть магазины строительных материалов, оборудования или сервисы ремонта велосипедов, однако владельцы торговых точек будут обязаны соблюдать строгие меры гигиены. На входе в магазины разместят дезинфицирующие средства, а покупатели должны будут соблюдать дистанцию не менее двух метров. Магазины также смогут ограничивать количество посетителей.

Гавличек сообщил, что дальнейшие изменения произойдут 14 апреля: будут открыты обувные магазины и магазины товаров для детей.

Источник: novinky.cz