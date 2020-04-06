В Чехии запустят новый метод тестирования на наличие коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Чехии Роман Примула рассказал, как министерство начнет определять степень заражаемости чешского населения новым типом коронавируса на следующей неделе. После этого строгие меры по борьбе с распространением коронавируса могут быть отменены.

Министерство здравоохранения запустит совершенно новый способ тестирования чешского населения на COVID-19. Благодаря этому удастся определить, сколько людей заболели в Оломоуце, Южной Моравии и Праге. Последней тестируемой группой станет выборка населения всей республики.

«Мы сделаем выборку, которая в общей сложности охватит около 17 тысяч человек и станет достаточной. Протоколы в настоящее время готовятся. Нет смысла проверять все население, поскольку ситуация меняется и на это требуется много времени», — сообщил Примула в разговоре с DVTV.

По словам декана 1-го медицинского факультета Карлова университета Алекси Шедо, подготовленная выборка населения должна быть сопоставима с аналогичными исследованиями за рубежом.

«Строгие меры не могут действовать полгода или год. Мы не способны выдержать следующие месяцы в жестких условиях карантина. В то же время должна быть введена система так называемого умного карантина», — сказал министр здравоохранения Адам Войтех. По его словам, магазины будут пускать посетителей в ограниченном режиме, чтобы избегать очередей, регулярно дезинфицировать помещения и измерять температуру сотрудников. Отдельные спортивные сооружения могут быть открыты, однако участие в массовых мероприятиях будет разрешено в последнюю очередь.

Источник: seznamzpravy.cz