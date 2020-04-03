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Чрезвычайное положение, возможно, продлят до 30 апреля

Чрезвычайное положение, возможно, продлят до 30 апреля

Марина Коханкова 1971 0
Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что согласен продлить действие чрезвычайного положения в Чехии до 30 апреля. Ранее правительство на заседании 1 апреля одобрило продление ЧП на 30 дней — до 11 мая, однако оппозиции этот срок кажется слишком долгим.
Чрезвычайное положение, возможно, продлят до 30 апреля

Решение правительства должен утвердить чешский парламент на заседании 7 апреля. Однако уже сейчас депутаты от оппозиционных партий, а также коммунисты высказались против продления ЧП до 11 мая. Андрей Бабиш, выступая 2 апреля на чешском телевидении, согласился сократить этот срок до 30 апреля.

«Это хорошая дата, 30 апреля. По крайней мере все будут ее помнить, а 11 мая это середина месяца», — сказал премьер-министр. «Мы хотим защитить здоровье граждан и быстро закупить защитные средства», — объяснил он причины продления чрезвычайного положения.

Напомним, чрезвычайное положение в Чехии действует с 12 марта. Ранее в правительстве говорили, что жесткие ограничения передвижения могут быть сняты после Пасхи — 12 апреля.

По данным на 3 апреля, в стране подтверждено 3869 случаев заражения коронавирусом, 46 человек умерли, 71 выздоровел.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия Андрей Бабиш правительство Парламент ЧР
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