Памятник маршалу Коневу в Праге сняли с постамента

Староста Праги 6 Ондржей Коларж 3 апреля разместил в Facebook фотографии, на которых видно, как памятник снимают с постамента с помощью подъемного крана. Скульптуру перевезут в Музей памяти XX века.

«У него не было медицинской маски. Правила применяются в равной степени ко всем. На улицу только с защитной маской или шарфом, закрывающим рот и нос», — так прокомментировал староста опубликованную фотографию.

«Теперь памятник временно переместится в помещение компании, специализирующейся на хранении предметов искусства, а затем будет перевезен в Музей памяти XX века», — подтвердил пресс-секретарь Праги 6 Ондржей Шрамек.

Как уже сообщал 420on.cz, статуя маршала Конева неоднократно становилась мишенью для вандалов. В прошлом году в августе неизвестные в очередной раз облили памятник красной краской. Администрация Праги 6 отказалась очищать его, памятник закрыли строительными лесами и брезентом, которые через несколько дней были сняты после протеста общественности. Тогда Коларж заявил, что есть два варианта решения ситуации: перенос памятника на территорию посольства РФ или передача в одну из частных коллекций.

Источник: lidovky.cz