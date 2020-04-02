На следующей неделе в Чехию придет весна: днем будет 20 градусов тепла

На следующей неделе в Чехии ожидается солнечная погода. Днем воздух прогреется до +20 градусов Цельсия, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

В четверг в республике будет ясно, во второй половине дня температура поднимется до +9...+13°C. В пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до 8-10 градусов тепла.

«В субботу будет в основном облачно. Утром температура упадет до +4 градусов Цельсия, а днем столбик термометра покажет 8-12 градусов тепла», — рассказала Гонсова.

В воскресенье теплый воздух начнет поступать на территорию Чехии с юго-запада. Утром будет прохладно — от -3 до +1°C, а днем ​​температура воздуха прогреется до +11...+15°C.

Начиная с понедельника жители Чехии будут наслаждаться солнечной погодой с минимумом облачности в течение недели. Утром столбик термометра опустится до +2...+6°C, в течение дня в понедельник будет 14-18 градусов тепла, во вторник — 17-21 градусов. Со среды воздух прогреется до +18...+22 градусов Цельсия.

Источник: novinky.cz