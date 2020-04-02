Глава МВД Чехии заплатит штраф за видеоконференцию без медицинской маски

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек в среду провел видеоконференцию совместно с членами Центрального кризисного штаба без защитной маски. Свою ошибку министр признал. Максимальный штраф за нарушение правил ношения масок составляет 10 тысяч крон.

«Не буду оправдываться, это была ошибка, правила действуют для каждого. Поэтому я послал 10 тысяч крон в качестве дара для больницы Мотол», — написал в Twitter Гамачек, который возглавляет Центральный кризисный штаб.

На видеозаписи видно, что на брифинге присутствовала и министр труда Яна Малачова, которая также не имела защитной маски. Она извинилась за себя и за мужа Алеша Хмеларжа, который присутствовал на брифинге без маски, и сообщила, что перечислит 20 тысяч крон штрафа на счет общественной организации Život 90.

В рамках объявленного правительством республики карантина все граждане вне дома обязаны находиться в защитных масках. За неисполнение этого требования полиция может наложить штраф в размере до 10 тысяч крон.

Источник: novinky.cz