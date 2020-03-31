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Чешский миллиардер, заразившийся коронавирусом, призвал не поддаваться панике

Чешский миллиардер, заразившийся коронавирусом, призвал не поддаваться панике

Марина Коханкова 2018 0
Один из самых богатых чехов владелец энергетического концерна EPH Даниэл Кржетински заразился коронавирусом примерно месяц назад. Он призвал жителей страны не поддаваться панике и соблюдать введенные правительством правила и ограничения.
Чешский миллиардер, заразившийся коронавирусом, призвал не поддаваться панике

«Нет необходимости жить в паническом страхе перед вирусом, но нужно принять ограничения и бороться за то, чтобы люди не умирали», — сказал Кржетински о продолжающейся эпидемии нового коронавируса COVID-19, которым заразился он сам — предположительно во Франции. По словам бизнесмена, у него не было никаких симптомов кроме насморка. О том, что это COVID-19, Кржетински узнал в середине марта, сдав тест на наличие коронавируса и получив положительный результат.

«Я запаниковал, когда представил, что заразил многих людей, понятия не имея, что у меня вирус. Я позвонил всем людям, с которыми я встречался. 27 человек прошли тесты, и все они оказались негативными», — отметил Кржетински.

«Представление о смертности, то есть о проценте погибших от болезни людей в зараженной группе, явно неверное. Бесспорно, положительных тестов гораздо меньше реального числа инфицированных. При этом в Германии неверно рассчитанный процент смертности составляет 0,75%, однако реальный показатель — это десятые доли процента», — сказал он.

По словам Кржетински, нужно воспринимать трагические сообщения о смерти людей в более широком контексте. «Более 60 тысяч человек умерли в Италии в течение месяца после начала пандемии, из них десять тысяч — от COVID-19. Это ужасная цифра, но это 10 тысяч из более чем 60 тысяч погибших», — отметил он.

«В Чешской Республике по различным причинам ежедневно умирает в среднем более 300 человек. За последнюю неделю это уже почти 2000 человек. Именно в этом контексте мы должны воспринимать трагические сообщения о случаях смерти от COVID-19», — сказал бизнесмен. Напомним, от коронавируса в Чехии в марте скончались 24 человека.

Нынешние жесткие карантинные меры чешского правительства Кржетински не критикует, а, наоборот, считает адекватными.

Источник: forbes.cz

 

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Темы
коронавирус бизнес Чехия
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