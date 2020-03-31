Чешский миллиардер, заразившийся коронавирусом, призвал не поддаваться панике

Один из самых богатых чехов владелец энергетического концерна EPH Даниэл Кржетински заразился коронавирусом примерно месяц назад. Он призвал жителей страны не поддаваться панике и соблюдать введенные правительством правила и ограничения.

«Нет необходимости жить в паническом страхе перед вирусом, но нужно принять ограничения и бороться за то, чтобы люди не умирали», — сказал Кржетински о продолжающейся эпидемии нового коронавируса COVID-19, которым заразился он сам — предположительно во Франции. По словам бизнесмена, у него не было никаких симптомов кроме насморка. О том, что это COVID-19, Кржетински узнал в середине марта, сдав тест на наличие коронавируса и получив положительный результат.

«Я запаниковал, когда представил, что заразил многих людей, понятия не имея, что у меня вирус. Я позвонил всем людям, с которыми я встречался. 27 человек прошли тесты, и все они оказались негативными», — отметил Кржетински.

«Представление о смертности, то есть о проценте погибших от болезни людей в зараженной группе, явно неверное. Бесспорно, положительных тестов гораздо меньше реального числа инфицированных. При этом в Германии неверно рассчитанный процент смертности составляет 0,75%, однако реальный показатель — это десятые доли процента», — сказал он.

По словам Кржетински, нужно воспринимать трагические сообщения о смерти людей в более широком контексте. «Более 60 тысяч человек умерли в Италии в течение месяца после начала пандемии, из них десять тысяч — от COVID-19. Это ужасная цифра, но это 10 тысяч из более чем 60 тысяч погибших», — отметил он.

«В Чешской Республике по различным причинам ежедневно умирает в среднем более 300 человек. За последнюю неделю это уже почти 2000 человек. Именно в этом контексте мы должны воспринимать трагические сообщения о случаях смерти от COVID-19», — сказал бизнесмен. Напомним, от коронавируса в Чехии в марте скончались 24 человека.

Нынешние жесткие карантинные меры чешского правительства Кржетински не критикует, а, наоборот, считает адекватными.

Источник: forbes.cz