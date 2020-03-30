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Детям младше двух лет разрешили не носить маски

Детям младше двух лет разрешили не носить маски

Александра Кириченко 691 0
Чешское правительство установило две категории населения, которым можно не носить медицинские маски. Это маленькие дети, а также водители автомобилей.
Детям младше двух лет разрешили не носить маски

«Обязательство носить маски больше не будет распространяться на детей до двух лет и на водителей автотранспорта, если последние находятся в машине в одиночку», — заявил министр здравоохранения Адам Войтех.

Он добавил, что решение было принято по итогам консультаций с профессиональной общественностью.

До сих пор носить маски за пределами своего дома должны были все жители страны. Необходимость надевать эти средства защиты в личном авто вызывали дискуссии. Так, в Министерстве здравоохранения утверждали, что это необходимая мера, а противники настаивали на том, что автомобиль — это не общественное пространство, а ношение маски в одиночестве бессмысленно и лишь снижает ее функциональность.

Маленьким детям разрешили не носить маски, признав, что научить их правильно закрывать лицо нереально. Маски на них долго не держатся или быстро оказываются испачканными.

Также правительство ввело обязательный 14-дневный карантин для всех, кто прибывает в Чешскую Республику из-за границы.

Источник: novinky.cz 

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Темы
коронавирус эпидемия Болезни Министерство здравоохранения дети
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