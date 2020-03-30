Правительство продлило карантин до 11 апреля

Правительство Чехии на заседании 30 марта приняло решение о продлении ограничений на свободное передвижение людей в республике еще на десять дней — до 11 апреля.

Фото: @daria.kalinovska

Ранее срок карантина был установлен до 1 апреля. В это время люди должны избегать посещения общественных мест. Исключением являются поездки на работу, покупка продуктов, посещение членов семьи или медицинских учреждений. При этом обязательным условием является ношение медицинской маски, респиратора или других защитных средств при выходе из дома.

Также как минимум на указанный срок останутся закрытыми рестораны и большинство магазинов.

По данным на 30 марта, в Чехии зафиксировано 2 942 случаев заражения коронавирусом нового типа. Тесты прошли 43,5 тысячи человек. 23 человека в результате болезни скончались, 25 человек вылечились.

Источник: novinky.cz