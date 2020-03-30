Полиция в Пардубицком крае обнаружила группу нудистов без медицинских масок

При патрулировании полиция заметила нудистов, которые загорали на природе недалеко от города Лазне-Богданеч в районе Пардубице. Они нарушили правила, согласно которым сейчас на улице нельзя собираться группами и без масок. Полиция вынесла им предупреждение.

Полиция проводила проверку, поскольку в пятницу жители города пожаловались, что у водоема отдыхает группа нудистов без масок. Прибыв на место, патруль действительно обнаружил группу отдыхающих без одежды и без масок.

«Граждане могут находиться в местах, предназначенных для отдыха, без одежды, но у них должны быть закрыты рот и нос и они не могут собираться в группы более двух человек», — сообщила пресс-секретарь полиции Маркета Яновска.

Полиция вынесла нарушителям предупреждение, и они пообещали впредь соблюдать правила. В выходные проверки у этого водоема продолжились, нарушений зафиксировано не было.

Источник: novinky.cz