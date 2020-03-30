Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.37
USD
24.83
RUB
0.32
UAH
0.89
Энциклопедия Карта Погода
03d 5 °C
В Праге автомобильное движение сократилось на треть

В Праге автомобильное движение сократилось на треть

Марина Коханкова 4361 0
Из-за чрезвычайных мер, связанных с распространением коронавируса, автомобильное движение в чешской столице сократилось в среднем на треть. Количество пассажиров общественного транспорта снизилось на 70-80%.
В Праге автомобильное движение сократилось на треть

В последние недели столица внимательно следит за развитием дорожной ситуации после объявления чрезвычайного положения 12 марта. Интенсивность автомобильного движения в городе контролируют с помощью телематических устройств. 

«В целом движение людей по городу сведено к минимуму. Люди ответственны и ездят по городу минимально. С объявлением чрезвычайного положения спад был не таким быстрым, но после запрета на передвижение людей наблюдалось значительное сокращение числа граждан, путешествующих по городу», — рассказал заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр.

В центре автомобильное движение сократилось на 34,8%, а в остальной части города — на 29,2%. Например, в районе набережной Людвика Свободы, где обычно за день проезжало около 35 тысяч автомобилей, сейчас зафиксировано только 16 тысяч, а на улице V Holešovičkách количество машин снизилось со 100 тысяч до 60 тысяч. Утренние и дневные часы пик сместились на два-три часа. Сейчас наиболее высокая интенсивность автомобильного движения наблюдается утром с 9 до 12 часов, а вечером — с 4 до 8 часов.

Снизилось и число пассажиров общественного транспорта. «После введения экстренных мер количество перевезенных пассажиров значительно сократилось. Например, метро. Обычно около 1,3 млн человек пользуются метро каждый день, а в настоящее время это чуть более 200 тысяч человек, хотя мы постепенно наблюдаем тенденцию к росту», — сказал заместитель мэра.

Пражане стали больше использовать альтернативные средства для передвижения по городу, прежде всего велосипеды.

В текущих условиях Прага также собирает данные об использовании платных парковочных зон, чтобы в будущем их улучшить.

Источник: praha.eu

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Прага Чехия Автомобили транспорт
Читайте
по теме 
ÚZIS: в конце апреля в Чехии будет 14 200 случаев заражения коронавирусом
01.04.2020 11:00 Экономика
ÚZIS: в конце апреля в Чехии будет 14 200 случаев заражения коронавирусом
1078 0
Правительство утвердило kurzarbeit — предприятия получат компенсации на выплату зарплат
01.04.2020 10:05 Экономика
Правительство утвердило kurzarbeit — предприятия получат компенсации на выплату зарплат
935 0
Пострадавшие от пандемии индивидуальные предприниматели получат по 25 тысяч крон
31.03.2020 18:53 Экономика
Пострадавшие от пандемии индивидуальные предприниматели получат по 25 тысяч крон
2275 0
Чешский миллиардер, заразившийся коронавирусом, призвал не поддаваться панике
31.03.2020 17:55 Общество
Чешский миллиардер, заразившийся коронавирусом, призвал не поддаваться панике
3614 0
Последние новости:
01
апреля
Группа Generali приобрела торговый центр Kotva у PSN
01.04.2020 12:16 Экономика
Группа Generali приобрела торговый центр Kotva у PSN
167 0
ÚZIS: в конце апреля в Чехии будет 14 200 случаев заражения коронавирусом
01.04.2020 11:00 Экономика
ÚZIS: в конце апреля в Чехии будет 14 200 случаев заражения коронавирусом
1078 0
Правительство утвердило kurzarbeit — предприятия получат компенсации на выплату зарплат
01.04.2020 10:05 Экономика
Правительство утвердило kurzarbeit — предприятия получат компенсации на выплату зарплат
935 0
31
марта
Пострадавшие от пандемии индивидуальные предприниматели получат по 25 тысяч крон
31.03.2020 18:53 Экономика
Пострадавшие от пандемии индивидуальные предприниматели получат по 25 тысяч крон
2275 0
Чешский миллиардер, заразившийся коронавирусом, призвал не поддаваться панике
31.03.2020 17:55 Общество
Чешский миллиардер, заразившийся коронавирусом, призвал не поддаваться панике
3614 0
Вступительные экзамены в вузы могут пройти в конце июня
31.03.2020 13:59 Экономика
Вступительные экзамены в вузы могут пройти в конце июня
1869 0
Почти половина чехов не имеет сбережений на случай потери работы
31.03.2020 11:40 Экономика
Почти половина чехов не имеет сбережений на случай потери работы
4633 0
Чешские предприниматели могут получить отсрочку по уплате аренды
31.03.2020 10:12 Экономика
Чешские предприниматели могут получить отсрочку по уплате аренды
1845 0
30
марта
Детям младше двух лет разрешили не носить маски
30.03.2020 19:36 Общество
Детям младше двух лет разрешили не носить маски
2676 0
Правительство продлило карантин до 11 апреля
30.03.2020 17:38 Общество
Правительство продлило карантин до 11 апреля
8790 0


Мобильная версия