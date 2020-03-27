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В пражском зоопарке родился слоненок

В пражском зоопарке родился слоненок

Марина Коханкова 1040 0
Утром в пятницу в Пражском зоопарке у пары индийских слонов Тамары и Анхора родился слоненок. Позже сотрудники зоопарка сообщили, что это девочка. Она весит 92 килограмма.
В пражском зоопарке родился слоненок

В ближайшее время в зоопарке ожидают рождения еще одного слоненка — матерью должна стать слониха Янита. Пражский зоопарк занимается разведением слонов с 1933 года.

«Большое спасибо моим коллегам из Долины слонов! Учитывая общую ситуацию и необходимость работать в двух отдельных командах, им было сложнее, чем когда-либо. Теперь мы будем с нетерпением ждать рождения второго слоненка», — написал в социальных сетях директор зоопарка Мирослав Бобек.

В 2016 году у Яниты и Тамары родились два слоненка — Рудольф и Максимилиан. Это первые слонята, родившиеся в Праге. 

Сейчас в пражском зоопарке живут семь слонов. Помимо Яниты, Тамары, Макса, Руди и Анхора, это Шанти, которая снималась в чешском фильме Poplach v oblacích.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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зоопарк Прага
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