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Систему «умного» карантина протестируют в Моравии

Систему «умного» карантина протестируют в Моравии

Марина Коханкова 497 0
Правительство Чехии начнет тестирование системы так называемого «умного» карантина в понедельник, 30 марта, в Южной Моравии. Об этом сообщил председатель Центрального кризисного штаба Роман Примула. После 12 апреля систему планируют внедрить на территории всей Чехии.
Систему «умного» карантина протестируют в Моравии

Система «умного» карантина — это инициатива чешских технологических компаний и волонтеров в рамках проекта COVID19CZ. Комплекс мер позволит выявить и изолировать больных коронавирусом и потенциально инфицированных и следить за их состоянием. Цель состоит в обработке информации о зараженных людях и отслеживании их перемещений. До сих пор это делали эпидемиологи, однако они уже не справляются. Помогать им будут военные.

В среду глава кризисного штаба заявил, что если Чешской Республике удастся подавить эпидемию коронавируса, некоторые меры и ограничения могут быть частично отменены после Пасхи, 12 апреля.

По данным на утро 27 марта, в Чехии было проведено 31,1 тысячи тестов и подтверждено 2 062 случая коронавирусной инфекции. Десять человек победили болезнь, девять человек скончались.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия
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