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На выходных в Чехии будет тепло

На выходных в Чехии будет тепло

Марина Коханкова 986 0
В конце недели в республику придет значительное потепление: на выходных температура воздуха будет достигать 15 градусов Цельсия. Однако холодный фронт в начале следующей неделе принесет новое похолодание, возможно, выпадет снег, рассказала Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
На выходных в Чехии будет тепло

Она добавила, что конец марта в Чехии будет, скорее всего, самым холодным с 2013 года.

Средние температуры, которые на этой неделе составляли около +4...+7°C, начнут повышаться с четверга. Будет ясно, днем столбик термометра покажет 9-13 градусов тепла. В ночь на пятницу температура снизится до -2°C, а днем воздух прогреется до +12...+16°C.

Суббота будет в основном облачной, утром ожидается от нуля до +4, а днем потеплеет до +13...+17°C. В воскресенье днем будет не более 10-14 градусов тепла, однако во второй половине дня возможна сильная облачность и дожди.

В понедельник будет пасмурно, в отдельных районах возможен снег или дождь. Днем температура воздуха не превысит 0...+4 градусов, ожидается сильный ветер. Во вторник и среду ночью вероятны заморозки (от -4 до -8°C), а днем столбик термометра покажет от +1 до +5°C.

Источник: novinky.cz

 

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