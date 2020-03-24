Ограничения в связи с пандемией в Чехии могут быть частично отменены после Пасхи

После католической Пасхи, то есть после 12 апреля, Минздрав хочет ввести новый тип карантина, в рамках которого медики будут отслеживать все контакты инфицированных и изолировать их.

«В течение трех дней мы будем выявлять, с кем контактировал инфицированный, как можно быстрее делать им тесты и изолировать этих людей. Места, где они находились, будут продезинфицированы», — сказал глава кризисного штаба Роман Примула.

Согласно оценкам Института информации и статистики в здравоохранении, в Чешской Республике может быть заражено до 15 тысяч человек, из которых 3 тысячи могут быть инфицированы к концу марта, сообщил Ладислав Душек. Однако, по словам чиновников, Чехия к этому готова, в больницах достаточно мест.

Количество зараженных людей в Чехии за сутки постепенно снижается и, как ожидается, эта тенденция продолжится. Доля пожилых людей среди инфицированных благодаря принятым мерам составляет около 17% (в Испании — около 50%). В чешских больницах находятся от 10 до 11% зараженных коронавирусом. В среднем один человек в Чехии заражает 2,64 человека, однако за счет введения ограничительных мероприятий этот показатель, по прогнозам, через неделю должен снизиться до 1,2.

По данным на 24 марта, в Чехии 1 289 зараженных коронавирусом. Семь человек вылечились, один скончался от болезни. Тесты прошли свыше 19,6 тысячи человек.

Источник: novinky.cz