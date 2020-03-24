В Чехии коронавирусом могут заразиться 15 тысяч человек

Министерство здравоохранения Чехии разработало специальную информационную систему, которая позволяет получать новейшие данные о распространении коронавируса в период эпидемии. Система контролирует, например, возможности больниц или доступность медицинских материалов.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили министр здравоохранения Адам Войтех, руководитель кризисного штаба Роман Примула и руководитель Института информации и статистики здравоохранения Ладислав Душек.

«В сотрудничестве с экспертами нам удалось создать надежную информационную систему, которая позволяет нам получать самые последние данные об эпидемии, а также моделировать будущую ситуацию», — сказал Войтех.

Согласно оценкам Института информации и статистики в здравоохранении, в Чешской Республике может быть заражено до 15 тысяч человек, из которых 3 тысячи могут быть инфицированы к концу марта, сообщил Ладислав Душек. Однако, по его словам, Чехия к этому готова, в больницах достаточно мест. «Коронавирус пройдет через Чехию, количество инфицированных будет увеличиваться», — добавил Душек.

Министр также выделил три приоритета чешской системы здравоохранения в отношении пандемии коронавируса. «Нам нужно подготовить больницы. Мы должны еще больше увеличить количество тестов, что является одним из ключей к успеху. Еще одним приоритетом является увеличение количества доступных защитных средств», — сказал Войтех.

В воскресенье Роман Примула сказал, что, если число людей, зараженных к концу марта, будет не более 8500, существующие ограничения, принятые на период карантина, будут постепенно отменены.

По данным на 24 марта, в Чехии 1 289 зараженных коронавирусом. Семь человек вылечились, один скончался от болезни. Тесты прошли свыше 19,6 тысячи человек.

Источник: novinky.cz