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Карантин официально продлен как минимум до 1 апреля

Карантин официально продлен как минимум до 1 апреля

Александра Кириченко 1624 0
Чешское правительство продлило меры, связанные с чрезвычайным положением и ограничивающие свободное передвижение людей. Также как минимум до 1 апреля будут закрыты рестораны и большинство магазинов. Снова меняются часы, во время которых делать покупки могут только люди старше 65 лет.
Карантин официально продлен как минимум до 1 апреля

С 24 марта магазины будут обслуживать только пожилых, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья и сотрудников патронажных служб, с 08:00 до 10:00. Аптек это правило не касается: они смогут обслуживать в эти часы любых клиентов.

Представители правительства также рассказали о принимаемых мерах по поддержке экономики. В частности, предприниматели в течение полугода не должны будут платить залоги за социальное страхование. На четыре месяца будет отменена обязанность участия в системе электронного учета выручки (EET).

Кроме того, кабинет министров одобрил так называемый курцарбайт, когда при сокращенном рабочем дне доплачивать сотрудникам компаний будет государство. Это одна из мер, призванных избежать массовых увольнений.

Напомним, ранее карантин был установлен до 06:00 24 марта. Жителям страны разрешается ходить на работу, за базовыми бытовыми товарами, при необходимости посещать родственников и медицинские учреждения. Работать могут продуктовые магазины, аптеки, магазины бытовой химии, зоомагазины, киоски с печатной продукцией, магазины садовых товаров, в порядке исключения – магазины тканей и галантереи, чтобы люди могли самостоятельно шить медицинские маски.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус эпидемия Болезни правительство магазины
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