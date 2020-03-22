В Чехии зафиксирована первая смерть от коронавируса

Первой жертвой стал 95-летний мужчина, проходивший лечение в пражской больнице На Буловце. Он не находился в отделении интенсивной терапии и страдал рядом других заболеваний.

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«Нужно отметить, что это был 95-летний человек, в последнее время он был очень изнурен, и у него был целый ряд заболеваний. У него не было классических симптомов коронавируса. Возможно, причиной смерти стали другие болезни, но с точки зрения статистики у нас есть, к сожалению, первая смерть от коронавирса в Чехии», — уточнил заместитель министра здравоохранения и глава кризисного штаба Роман Примула.

Прымула также сообщил, что этот человек был госпитализирован в связи с кардиоваскулярным синдромом. От кого он заразился коронавирусом, пока неизвестно.

Сейчас в Чешской Республике официально зафиксировано 1120 зараженных COVID-19. 20 из них требуется интенсивная терапия.

Источник: idnes.cz