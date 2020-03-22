В Чехии зафиксирована первая смерть от коронавируса

«Нужно отметить, что это был 95-летний человек, в последнее время он был очень изнурен, и у него был целый ряд заболеваний. У него не было классических симптомов коронавируса. Возможно, причиной смерти стали другие болезни, но с точки зрения статистики у нас есть, к сожалению, первая смерть от коронавирса в Чехии», — уточнил заместитель министра здравоохранения и глава кризисного штаба Роман Примула.
Прымула также сообщил, что этот человек был госпитализирован в связи с кардиоваскулярным синдромом. От кого он заразился коронавирусом, пока неизвестно.
Сейчас в Чешской Республике официально зафиксировано 1120 зараженных COVID-19. 20 из них требуется интенсивная терапия.
Источник: idnes.cz