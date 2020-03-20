Полиция за день зафиксировала 1300 нарушений: люди не носили маски

Пражские полицейские за один день, 19 марта, остановили 1300 людей, которые, несмотря на объявленные чрезвычайные меры, не носили медицинские маски или другие защитные средства на улице.

«В течение прошлой ночи и днем мы зафиксировали в общей сложности 1316 нарушений. В 14 случаях сотрудники полиции были вынуждены передать материалы дела в административные органы», — заявила пресс-секретарь полиции Ирена Сейфертова в пятницу.

В остальных случаях полиция вынесла гражданам предупреждение. Штраф за нарушение установленного правила носить медицинские маски или другие защитные средства в период карантина может составлять 20 000 крон.

По данным на утро 20 марта, в Чехии 774 зараженных коронавирусом, четыре человека выздровели. Тесты прошли свыше 11 600 человек. По словам главы кризисного штаба Романа Примулы, в середине апреля число зараженных коронавирусом в Чехии может достигнуть 15000 человек, однако потом эти показатели будут снижаться.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует всем гражданам ограничить посещение мест отдыха, например, не выезжать в выходные на дачу. Выходить на улицу нужно только в случае необходимости.

Сейчас в Чехии на больничном находятся 355 999 человек, еще 24 000 человек в карантине, сообщила министр труда Яна Малачова.

Источник: novinky.cz