Режим работы магазинов снова меняется: с 7 до 9 утра обслуживаются только пенсионеры

Чешское правительство объявило о новом изменении в работе продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии. Если накануне людям старше 65 лет было выделено время для покупок с 10:00 до 12:00, то с 20 марта его передвинут на более раннее часы.

Также с 7 до 9 утра посещать торговые точки могут люди с ограниченными возможностями здоровья при наличии у них специального удостоверения и сотрудники патронажных служб. При этом пожилые люди могут делать покупки и в любое другое время.

Ограничения не касаются аптек: они продолжат обслуживать клиентов любого возраста и с 7 до 9 утра.

Также члены правительства на пресс-конференции в четверг, 19 марта, сообщили о введении так называемой книжки приграничного работника, которая позволит регулировать перемещение жителей приграничных территорий.

В больницах, которые предоставляют неотложную помощь, будут обязаны выделить специальные койкоместа для больных COVID-19.

Кроме того, в связи с текущей ситуацией с коронавирусом временно запрещается присутствие отцов при родах.

Министр внутренних Ян Гамачек сообщил, что полиция будет в пятницу усиленно патрулировать шоссе, чтобы люди не нарушали запрет на свободное передвижение и массово не ехали на дачи. «Полиция посмотрит, могут ли эти люди путешествовать или нет», — сказал он.

Министр образования Роберт Плага свою очередь предложил подготовить законопроект, который передвинет сроки единых государственных экзаменов, чтобы они состоялись после открытия школ. Пока они запланированы на 8 апреля, 30 апреля и 4-6 мая. Также под вопросом сроки вступительных экзаменов в средние школы, назначенных на 14 и 15 апреля, и в гимназии с шести- и восьмилетним обучением.

По данным на вечер 19 марта, в Чехии 694 зараженных коронавирусом. Тесты прошли около 9500 человек.

Источник: seznamzpravy.cz