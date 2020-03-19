Режим работы магазинов снова меняется: с 7 до 9 утра обслуживаются только пенсионеры

Также с 7 до 9 утра посещать торговые точки могут люди с ограниченными возможностями здоровья при наличии у них специального удостоверения и сотрудники патронажных служб. При этом пожилые люди могут делать покупки и в любое другое время.
Ограничения не касаются аптек: они продолжат обслуживать клиентов любого возраста и с 7 до 9 утра.
Также члены правительства на пресс-конференции в четверг, 19 марта, сообщили о введении так называемой книжки приграничного работника, которая позволит регулировать перемещение жителей приграничных территорий.
В больницах, которые предоставляют неотложную помощь, будут обязаны выделить специальные койкоместа для больных COVID-19.
Кроме того, в связи с текущей ситуацией с коронавирусом временно запрещается присутствие отцов при родах.
Министр внутренних Ян Гамачек сообщил, что полиция будет в пятницу усиленно патрулировать шоссе, чтобы люди не нарушали запрет на свободное передвижение и массово не ехали на дачи. «Полиция посмотрит, могут ли эти люди путешествовать или нет», — сказал он.
Министр образования Роберт Плага свою очередь предложил подготовить законопроект, который передвинет сроки единых государственных экзаменов, чтобы они состоялись после открытия школ. Пока они запланированы на 8 апреля, 30 апреля и 4-6 мая. Также под вопросом сроки вступительных экзаменов в средние школы, назначенных на 14 и 15 апреля, и в гимназии с шести- и восьмилетним обучением.
По данным на вечер 19 марта, в Чехии 694 зараженных коронавирусом. Тесты прошли около 9500 человек.
Источник: seznamzpravy.cz