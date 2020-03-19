Запись будущих первоклассников в школы пройдет в апреле, но без присутствия детей

Начальные школы должны будут записать дошкольников в первые классы в апреле без присутствия детей. В связи с ситуацией с коронавирусом такое решение приняло Министерство образования. Записи будут проходить в соответствии с запланированным графиком, то есть с 1 по 30 апреля.

По данным министерства, ситуация требует организации записи в первые классы школ без присутствия детей. Школы также должны дать родителям возможность подать заявления удаленно (например, по электронной почте).

Запись будет открыта для всех детей, родившихся в период с 1 сентября 2013 года по 31 августа 2014 года и примерно для 20% семилетних детей, которые не пошли в школу в прошлом году. В исключительных случаях родители могут записать ребенка, который пойдет в школу в возрасте пяти лет.

По оценкам Минобразования, в первые классы пойдут около 137 800 детей, из которых 25 500 — семилетние и 800 — пятилетние. Согласно статистике министерства, в сентябре прошлого года в Чехии было 106,6 тысячи первоклассников.

«Мы рекомендуем организовать встречу с зачисленными детьми, чтобы они могли познакомиться со школьной средой, образовательной программой, учителями и школьными помещениями после завершения чрезвычайных мер», — добавила пресс-секретарь Министерства образования, молодежи и спорта Анета Леднова.

Из-за ситуации с коронавирусом чешские школы закрыты со среды, 11 марта. По мнению министра здравоохранения, ограничительные меры будут действовать как минимум месяц.

Источник: novinky.cz