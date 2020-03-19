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В Чехии 572 случая заболевания коронавирусом — карантин может продлиться месяц

В Чехии 572 случая заболевания коронавирусом — карантин может продлиться месяц

Марина Коханкова 3521 0
Меры против распространения коронавируса продлятся не менее месяца, заявил глава Центрального кризисного штаба Роман Примула после переговоров с представителями министерств и ведомств. По данным на 19 марта, в Чехии зарегистрировано 572 инфицированных новым типом коронавируса.
В Чехии 572 случая заболевания коронавирусом — карантин может продлиться месяц

Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии. Четыре пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, один — к аппарату искусственного кровообращения.

Примула ожидает, что к концу следующей недели должно быть достаточно масок для всех жителей республики. Маски будут распространены среди населения, однако как именно — пока неясно. Возможно, их будут распределять местные органы власти или доставлять чешская почта. Мэр Праги Зденек Гржиб сообщил сегодня, что в ближайшее время из Индии и Турции будет доставлено еще 3 млн масок и 500 тысяч респираторов.

Склад в Пардубице будет использоваться для распределения защитного снаряжения, прибывающего в Чехию из Китая. Аэропорт Пардубице единственный в стране способен принять самолеты большой вместимости, такие как украинский Ан-124 «Руслан», который правительство Чехии арендовало для перевозки масок и респираторов.

Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Ян Гамачек заявил в среду вечером, что с пятницы самолеты из Китая начнут летать в Чехию. Они доставят в страну 1,1 млн респираторов, 7 млн масок и сто тонн материала для врачей.

Примула также сказал, что экспресс-тесты, которые прибыли в среду, уже использованы. В будущем в страну будет привезено еще около 1 млн тестов.

Председатель Центрального кризисного штаба также заявил, что меры против распространения коронавируса продлятся не менее месяца. По его словам, ситуацию можно начать оценивать не ранее чем через 10-14 дней после введения ограничительных мер не только в Чехии, но и соседних странах.

Источник: idnes.cz

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Темы
коронавирус Чехия
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