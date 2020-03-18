Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.15
USD
24.7
RUB
0.31
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
01d 17 °C
С 10 до 12 часов продуктовые магазины в Чехии будут открыты только для пожилых людей

С 10 до 12 часов продуктовые магазины в Чехии будут открыты только для пожилых людей

Марина Коханкова 1341 0
По решению правительства с 10 до 12 часов продуктовые магазины в стране будут открыты только для людей старше 65 лет. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
С 10 до 12 часов продуктовые магазины в Чехии будут открыты только для пожилых людей

По словам премьер-министра, в ближайшее время эта мера будет распространена на аптеки и магазины хозяйственных товаров. Предполагается, что вне установленных часов пенсионеры не должны ходить в магазины. Сотрудники продуктовых магазинов должны дополнительно дезинфицировать все поверхности, особенно дверные ручки, до 10 часов утра.

Кроме того, с 19 марта правительство обязало всех жителей Чехии носить защитные средства (маски, респираторы), предотвращающие распространение инфекции, при выходе на улицу. Ранее обязательное ношение масок было введено в Праге в общественном транспорте и при посещении общественных мест. По словам премьер-министра, люди должны будут использовать «любую защиту рта и носа» во всех местах, чтобы предотвратить распространение болезни.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
транспорт Прага Андрей Бабиш
Читайте
по теме 
Общественный транспорт в Праге меняет расписание на время карантина
18.03.2020 11:41 Экономика
Общественный транспорт в Праге меняет расписание на время карантина
820 0
В Праге изменят расписание автобусов
17.03.2020 13:13 Экономика
В Праге изменят расписание автобусов
3014 0
Общественный транспорт в Праге: вход только с масками
16.03.2020 14:04 Экономика
Общественный транспорт в Праге: вход только с масками
8370 0
Велосипеды Rekola будут бесплатными в течение двух недель
16.03.2020 12:58 Общество
Велосипеды Rekola будут бесплатными в течение двух недель
2616 0
Последние новости:
18
марта
Общественный транспорт в Праге меняет расписание на время карантина
18.03.2020 11:41 Экономика
Общественный транспорт в Праге меняет расписание на время карантина
820 0
В Чехию привезли 150 000 экспресс-тестов на коронавирус
18.03.2020 10:35 Общество
В Чехию привезли 150 000 экспресс-тестов на коронавирус
1571 0
Жители Праги должны будут носить маски в магазинах и других общественных местах
18.03.2020 08:32 Экономика
Жители Праги должны будут носить маски в магазинах и других общественных местах
2045 0
17
марта
МИД РФ выпустил рекомендации для россиян, застрявших за границей
17.03.2020 19:11 Общество
МИД РФ выпустил рекомендации для россиян, застрявших за границей
2560 0
Škoda Auto останавливает производство
17.03.2020 15:54 Экономика
Škoda Auto останавливает производство
9228 0
В Праге изменят расписание автобусов
17.03.2020 13:13 Экономика
В Праге изменят расписание автобусов
3014 0
Жители Чехии шьют маски для себя и больниц
17.03.2020 11:00 Общество
Жители Чехии шьют маски для себя и больниц
4136 0
Правительство выделит еще 1 млрд крон на кредиты предпринимателям
17.03.2020 09:30 Экономика
Правительство выделит еще 1 млрд крон на кредиты предпринимателям
1515 0
16
марта
Для больных коронавирусом выделят две больницы
16.03.2020 20:34 Общество
Для больных коронавирусом выделят две больницы
3946 0
Три человека с коронавирусом в Чехии выздровели
16.03.2020 19:42 Общество
Три человека с коронавирусом в Чехии выздровели
7337 0


Мобильная версия