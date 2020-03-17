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МИД РФ выпустил рекомендации для россиян, застрявших за границей

МИД РФ выпустил рекомендации для россиян, застрявших за границей

Александра Кириченко 483 0
17 марта в МИД России состоялось оперативное совещание по вопросу обеспечения интересов российских граждан, оказавшихся в затруднительной ситуации из-за предпринимаемых иностранными государствами мер по противодействию распространению коронавируса.
МИД РФ выпустил рекомендации для россиян, застрявших за границей

На совещании была подчеркнута необходимость принятия российскими диппредставительствами исчерпывающих мер по помощи россиянам, желающим вернуться на родину, в решении логистических вопросов. Создан Координационный штаб под руководством заместителя министра иностранных дел России О.Сыромолотова.

Россиянам, находящимся за рубежом, выданы следующие рекомендации:

Всех, кто оказался в сложном положении, просят незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением (посольством, генеральным консульством) и сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие необходимые данные. Это можно сделать по номерам телефонов экстренной связи или через социальные сети.

Также можно обратиться на круглосуточные телефонные линии в Ситуационно-кризисный центр: +7(495) 587 88 60, +7(499) 244 19 77, +7 (499) 244 19 88, +7(499) 244 28 47 и номер +7 985 046 52 97 в мессенджере WhatsApp.

Оставлять сообщения можно также в аккаунтах Министерства в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте).

Также можно обратиться на горячую линию Ростуризма 8-499-678-12-03, круглосуточно; 8-915-117-04-51 с понедельника по пятницу с 10 до 19:00.

Там, где ещё сохраняется возможность выезда в Россию, МИД РФ настоятельно рекомендовал воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок.

Ранее посольство России в Чехии сообщило, что в дипмиссию поступают многочисленные обращения от временно находящихся в Чехии российских граждан. Им оказывается консульская поддержка и помощь в размещении, так как одновременно с введением карантина чешские отели были закрыты. Также прорабатываются меры по возвращению домой россиян, которые не смогут приобрести билеты на авиарейсы в Москву до указанного срока.

Обновления публикуются на сайте посольства и в аккантах дипмиссии в соцсетях.

Источник: МИД РФ и посольство России в Чехии

 

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Темы
коронавирус эпидемия Россия посольство
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