Жители Чехии шьют маски для себя и больниц

Меры против распространения коронавируса набирают силу. В то время как министр внутренних дел Ян Гамачек и министр здравоохранения Адам Войтех призвали граждан использовать маски, чехи в условиях дефицита защитных средств стали шить маски и передавать их в больницы и пожилым людям.

«Я бы попросил всех закрывать рот и нос шарфом или платком, когда вы выходите из дома — на работу или на прогулку», — обратился к чехам Ян Гамачек. С полуночи вторника пользоваться услугами общественного транспорта в Праге невозможно без маски или других средств защиты рта и носа. Мэр Праги Зденек Гржиб также призвал владельцев торговых сетей не пускать в магазины людей без защитных средств.

Однако масок, предотвращающих распространение инфекции, не хватает, в том числе их дефицит наблюдается в медицинских учреждениях. Поэтому люди, которым необходимо защитить себя и свою семью, стали изготавливать маски самостоятельно. Многие волонтеры шьют маски и передают их в больницы или дома престарелых. По этой причине правительство сделало исключение для магазинов одежды и галантерея — они останутся открытыми даже в период карантина. Инструкции по изготовлению масок можно найти в Интернете, например, в группе Česko šije roušky в сети Facebook.

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, Чешская Республика готовится отправить во вторник и среду семь самолетов в Китай для доставки медикаментов и респираторов.

Источник: lidovky.cz