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Для больных коронавирусом выделят две больницы

Для больных коронавирусом выделят две больницы

Александра Кириченко 760 0
Как сообщил премьер-министр Андрей Бабиш, это будут больница На Гомолце в Праге и факультетская больница Святой Анны в Брно. В сумме они смогут вместить до 300 пациентов и будут готовы в течение одной-двух недель.
Фото: homolka.cz
Для больных коронавирусом выделят две больницы

Кроме того, в Китай из Чехии этой неделе будут отправлены 7 самолетов, которые должны привезти 5 млн медицинских масок и более 1 млн респираторов. При этом в республике смогут работать магазины тканей и галантереи, чтобы желающие пока могли сами сшить маски для себя и для тех, кто в них нуждается.

Правительство рекомендовало людям старше 70 лет не выходить на улицу и запретило жителям домов престарелых покидать их территорию.

В то же время кабинет министров пока не принял решение о предоставлении оплачиваемых отпусков по уходу за детьми на все время закрытия школ. Соответствующий проект, напомним, подготовило Министерство труда и социальных дел.

Сейчас в Чехии зафиксировано 344 случая заболевания коронавирусом. Три пациента, у которых болезнь была выявлена в первой волне, уже выздоровели.

Источник: idnes.cz 

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Темы
коронавирус Болезни эпидемия Больницы
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