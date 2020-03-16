Три человека с коронавирусом в Чехии выздровели

Первые три человека в Чешской Республике, заболевшие в начале марта коронавирусом COVID-19, поправились.

Все трое — из Дечина, региона Усти-над-Лабем. Они в начале марта заразились коронавирусом нового типа, вернувшись из Италии.

«Они были клинически здоровы долгое время и ожидали отрицательный результат двух последовательных тестов в течение двух дней», — сказала Ленка Шимункова, директор региональной станции гигиены в Усти-над-Лабем.

По словам Шимунковой, трое инфицированных были сначала помещены в больницу Масарика в Усти-над-Лабем, а затем находились в карантине. Теперь они могут выходить на улицу.

По данным на вечер 16 марта, в Чешской Республике коронавирусом заражены 344 человека, два человека находятся в тяжелом состоянии. Правительство Чехии объявило карантин до 06:00 24 марта. Жителям Чехии разрешено ходить на работу, за базовыми бытовыми товарами, при необходимости посещать родственников и медицинские учреждения.

Источник: novinky.cz