Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.82
USD
24.01
RUB
0.32
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
03d 12 °C
Весенний субботник не состоится

Весенний субботник не состоится

Александра Кириченко 224 0
Организаторы акции Ukliďme Česko, которая традиционно проходила в начале апреля и собирала десятки тысяч участников, убиравших общественные территории по всей стране, сообщили о ее переносе на более поздний срок.
Весенний субботник не состоится

Акция была запланирована на 4 апреля. Представители инициативы Ukliďme Česko сообщили, что субботники не будут проводиться до конца чрезвычайного положения. По всей видимости, уже зарегистрированные акции состоятся не раньше осени.

В этом году масштабы акции должны были стать рекордными: к текущему моменту в ее рамках уже было зарегистрировано 2400 субботников по всей стране. Координаторам отдельных мероприятий должны были разослать по почте мешки для мусора и защитные перчатки, но организаторы приняли решение отменить отправку.

В апреле 2019 года на 2 273 объектах 65 тысяч волонтеров собрали в общей сложности 1 120 тонн отходов. 

Источник: Ukliďme Česko

Рассказать всем:
Темы
экология коронавирус эпидемия Болезни
Читайте
по теме 
Чешские эксперты советуют попрощаться с привычными летом и зимой
16.01.2020 11:33 Экономика
Чешские эксперты советуют попрощаться с привычными летом и зимой
6928 1
Прага запустила пилотный проект по сбору и вывозу «кухонного» мусора
18.12.2019 11:31 Общество
Прага запустила пилотный проект по сбору и вывозу «кухонного» мусора
2341 0
Назван самый экологичный университет в Чехии
16.12.2019 13:30 Общество
Назван самый экологичный университет в Чехии
3450 0
Чехию ждет «мусорная революция»
09.12.2019 15:18 Общество
Чехию ждет «мусорная революция»
6872 0
Последние новости:
16
марта
Общественный транспорт в Праге: вход только с масками
16.03.2020 14:04 Экономика
Общественный транспорт в Праге: вход только с масками
1222 0
Велосипеды Rekola будут бесплатными в течение двух недель
16.03.2020 12:58 Общество
Велосипеды Rekola будут бесплатными в течение двух недель
625 0
Прага поможет малым фирмам и предпринимателям с оплатой аренды
16.03.2020 09:56 Экономика
Прага поможет малым фирмам и предпринимателям с оплатой аренды
1484 0
В Оломоуцком крае из-за коронавируса закрыт 21 населенный пункт
16.03.2020 08:00 Общество
В Оломоуцком крае из-за коронавируса закрыт 21 населенный пункт
1733 0
15
марта
В Чехии объявлен общенациональный карантин до 24 марта
15.03.2020 23:39 Общество
В Чехии объявлен общенациональный карантин до 24 марта
11010 0
Министерство финансов отменяет чековую лотерею
15.03.2020 22:16 Экономика
Министерство финансов отменяет чековую лотерею
13813 0
«Аэрофлот» вывезет российских туристов из Чехии до 20 марта
15.03.2020 19:18 Общество
«Аэрофлот» вывезет российских туристов из Чехии до 20 марта
4933 0
Правительство Чехии готовится объявить общенациональный карантин
15.03.2020 14:23 Политика
Правительство Чехии готовится объявить общенациональный карантин
12466 0
Чешское телевидение предложит школьникам программу обучения онлайн
15.03.2020 10:38 Общество
Чешское телевидение предложит школьникам программу обучения онлайн
2147 0
14
марта
За распространение коронавируса грозит тюремное заключение до 12 лет
14.03.2020 09:00 Общество
За распространение коронавируса грозит тюремное заключение до 12 лет
4572 0


Мобильная версия