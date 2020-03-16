В Оломоуцком крае из-за коронавируса закрыт 21 населенный пункт

Из-за распространения коронавирусной инфекции в понедельник утром закрыты для въезда и выезда населенные пункты Уничов, Червенка и Литовел в Оломоуцком крае. Позднее меры были распространены на 18 других городов и деревень в регионе.

Жители не могут покинуть эти города и деревни, им также запрещено выезжать за пределы места своего постоянного проживания как минимум 14 дней. Мера также распространяется на транспортное сообщение. С 16 марта закрыты съезды на Литовел на автомагистрали D35.

Поставка продуктов питания и других необходимых товаров обеспечена, сообщает мэрия города Уничов. Жителям разрешено ходить на работу, за базовыми бытовыми товарами, при необходимости посещать родственников и медицинские учреждения. Доступ в эти населенные пункты разрешен только медработникам, пожарным и полиции.

«Исключение составляют также люди, проживающие за пределами Уничова, которые заботятся о своих близких в Уничове. Любой, кому разрешено въезжать в город, будет оснащен защитными средствами на контрольно-пропускном пункте», — уточнили в мэрии. Продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины и заправочные станции открыты.

В воскресенье вечером в этих областях было зарегистрировано 25 случаев заболевания коронавирусом, в Оломоуцком крае в целом — 32 случая.

По данным на 16 марта, в Чешской Республике 298 человек заражены коронавирусом, два человека находятся в тяжелом состоянии. Правительство Чехии объявило карантин до 06:00 24 марта. Он начинает действовать с 00:00 16 марта и означает ограничение на свободное передвижение.

Источник: novinky.cz