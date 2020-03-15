В Чехии объявлен общенациональный карантин до 24 марта

Правительство Чехии по итогам многочасового заседания объявило карантин до 06:00 24 марта. Он начинает действовать с 00:00 16 марта и означает ограничение на свободное передвижение.

Жителям разрешено ходить на работу, за базовыми бытовыми товарами, при необходимости посещать родственников и медицинские учреждения.

«Мы стараемся минимизировать контакты между людьми. Это не запрет выходить на улицу и не домашний арест», — прокомментировал вводимые меры глава МВД Ян Гамачек. Он добавил, что полиция не будет придираться к прохожим. На вопрос о том, какие санкции грозят нарушителям, глава МВД ответил: «Им грозит то, что они могут кого-то заразить, он умрет и они будут жалеть об этом всю жизнь».

Ранее премьер-министр Андрей Бабиш напомнил, что за нарушение индивидуального карантина грозит штраф до 3 млн крон, а за осознанное распространение болезни предусмотрено лишение свободы сроком до 12 лет.

Согласно постановлению правительства, люди в магазинах и на почте должны держать дистанцию в два метра. Торговые точки обязаны обеспечить им возможность безналичной оплаты. Приемные часы ведомств ограничиваются: они смогут принимать посетителей только в понедельник и среду в течение максимум трех часов в день.

Правительство запретило деятельность средств размещения (отелей, пансионов и т.д.), автошкол, служб такси, с исключением тех, что доставляют продукты, и магазинов, торгующих электроникой. Таким образом были ужесточены меры, действующие с субботы, когда закрылись рестораны и многие магазины. По-прежнему могут работать автосервисы, цветочные магазины, точки продажи билетов на транспорт и медицинских товаров.

Среди других мер – временная отмена «синих» парковочных зон и ограничение продажи неупакованной выпечки.

Кабинет министров привлек 2096 военных и 400 таможенников, которые будут помогать полиции исполнять ее обязанности.

Также правительство приняло решение созвать Центральный кризисный штаб. Его возглавит заместитель министра здравоохранения Роман Прымула.

Кроме того, отложены запланированные на 27 и 28 марта довыборы в Сенат, которые ранее были объявлены в связи с кончиной главы верхней палаты парламента Ярослава Куберы.

Глава Минфина Алена Шиллерова в свою очередь подтвердило перенос крайнего срока для самостоятельной подачи налоговых деклараций на 1 июля и отсрочку на три месяца введения санкций для фирм и частных прдпринимателей, которые вовремя не подключатся к системе электронной регистрации выручки (EET) в рамках третьей и четвертой волны.

По данным на вечер 15 марта, в Чехии зарегистрировано 293 случая заражения короновирусом.

Источник: ceskenoviny.cz и novinky.cz