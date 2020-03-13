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Чехия с понедельника закрывает границы

Чехия с понедельника закрывает границы

Александра Кириченко 11539 0
По итогам правительственного заседания премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что с 00:00 16 марта Чешская Республика закроет границы. В страну не смогут попасть иностранцы без переходного или постоянного вида на жительства, а чехам и постоянно проживающим в республике иностранцам разрешат выезжать за рубеж лишь в исключительных ситуациях.
Чехия с понедельника закрывает границы

«Это очень серьезные меры, но мы должны таким способом ограничить распространение коронавируса», — прокомментировал заявление премьера глава МВД Ян Гамачек.

В исключительном порядке за пределы Чехии смогут выезжать, например, водители грузовиков, автобусов, поездов, сотрудники экстренных служб, а также люди, работающие за границей на расстоянии до 50 километров.

Кроме того, с 16 марта закрываются дневные стационары, а с 14 марта запрещаются посещения в исправительных учреждениях. 

Андрей Бабиш сообщил, что на время чрезвычайной ситуации студенты дневной формы обучения средних школ, высших профессиональных школ и вузов по специальности «образование» будут обязаны в случае необходимости участвовать в соицальной работе. Позже глава МВД Ян Гамачек уточнил, что речь пока идет только принятии мер, которые позволят в случае необходимости привлечь студентов к работе.

Напомним, правительство c 14 марта объявило обязательный карантин для всех, кто возвращается в Чехию из 15 стран с повышенным риском заражения.

Источник: novinky.cz 

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