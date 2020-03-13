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Для чехов, возвращающихся из 15 стран, введен обязательный карантин

Для чехов, возвращающихся из 15 стран, введен обязательный карантин

Марина Коханкова 2449 0
В пятницу правительство решило ввести обязательный карантин для граждан, возвращающихся из 15 стран с высоким риском распространения коронавируса, в том числе из Германии и Австрии. По данным правительства, в этих странах сейчас находится 205 тысяч чехов.
Для чехов, возвращающихся из 15 стран, введен обязательный карантин

Сейчас карантин распространяется только на людей, возвращающихся из Италии, Ирана, Южной Кореи и Китая. Начиная с 14 марта эта мера будет распространена на 15 государств. Теперь к ним добавились Испания, Австрия, Германия, Норвегия, Швеция, Франция, Бельгия, Нидерланды, Дания, Великобритания и Швейцария.

В странах с повышенном уровня риска сейчас находятся 205 тысяч человек, 196 тысяч из них — в Европе. Все они получили соответствующее уведомление от мобильных операторов, сказал Йиржи Грунд, исполнительный директор Ассоциации операторов мобильной связи.

В пределах Европы большинство смс было доставлено гражданам Чехии, находящимся в Германии (139 тысяч), Франции (18 тысяч), Испании (9800), Нидерландах (7950), Италии (7600), Швейцарии (6900), Швеции (3200), Норвегии (1750) ) и Дании (1600). Еще 7400 сообщений было отправлено чехам в США и 1600 смс-сообщений — в Азии (Китай, Иран, Япония, Южная Корея).

Чехи, возвращающиеся из стран повышенного риска, и иностранцы с постоянным видом на жительство в Чехии после возвращения будут помещены в карантин. Иностранцы могут въезжать в Чешскую Республику только из стран, которые не подвержены риску.

Министр внутренних дел Ян Гамачек заявил в четверг, что если кто-то нарушит запрет на поездки в страны с высоким уровнем риска, в условиях чрезвычайного положения это будет рассматриваться как преступление. По его словам, люди должны следить за сайтом Министерства здравоохранения, которое обновляет список стран.

Иностранцы с видом на жительство и туристы могут путешествовать из Чехии в любую страну. Однако им не разрешат вернуться до окончания чрезвычайного положения.

Источник: novinky.cz

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Темы
Болезни Чехия Европа ограничение
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