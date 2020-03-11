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В Ческе-Липе обрушилась пещера, где снимали сказку о чёрте

В Ческе-Липе обрушилась пещера, где снимали сказку о чёрте

Марина Коханкова 150 0
Одна из местных пещер из песчаника обрушилась в селе Цвиков около Линдавы в регионе Ческа-Липа. Пожарные отправили собак-спасателей для поиска пострадавших под завалами. В этой пещере снимали сказку «С чертями шутки плохи» (S čerty nejsou žerty).
В Ческе-Липе обрушилась пещера, где снимали сказку о чёрте

Подразделения пожарной охраны и кинологическая группа сразу же были направлены на место происшествия. «Один из скальных блоков пещеры обрушился. Собаки-спасатели не нашли никого под завалами», — сообщила пресс-секретарь пожарной службы Радка Костелнакова.

Пещеры часто используются кинематографистами. В пещере у Ческе-Липы снимали знаменитый ад из сказки «С чертями шутки плохи».

Источник: novinky.cz

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Чехия спасатели
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