За один день число заболевших коронавирусом в Чехии увеличилось на 20 человек

В целом в Чешской Республике зарегистрировано 64 случая новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.

Большинство пациентов находятся в Праге, Усти-над-Лабем и Среднечешском крае. «Первые случаи зафиксированы в Оломоуцком крае, на Высочине и в Пардубицком крае», — уточнили в министерстве.

«К сожалению, число заболевших растет. У нас сегодня 23 новых случая», — сказал утром в среду министр. У всех инфицированных заболевание протекает в легкой форме, угрозы для жизни нет. В общей сложности 1193 человека были проверены на наличие вируса в Чешской Республике.

Со среды в Чехии закрыты все начальные и средние школы, вузы, училища. Введен запрет на проведение массовых акций с участием более 100 человек.

Источник: novinky.cz