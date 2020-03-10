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Тяжелый контейнер упал на полицейскую машину в Остраве

Тяжелый контейнер упал на полицейскую машину в Остраве

Марина Коханкова 1 0
Во время поездки на служебную машину полицейских упал контейнер весом три с половиной тонны. Жизнь и здоровье полицейских вне опасности, у одного из них осколками стекла была повреждена рука.
Тяжелый контейнер упал на полицейскую машину в Остраве

Инцидент произошел около 11 часов утра на перекрестке улиц Швермова и Нововеска в Остраве. «Это было неприятно. Я видел, что грузовик едет как-то странно», — рассказал сотрудник полиции Якуб Оузки.Он был за рулем служебной машины. 

«Мне пришло в голову, что все, что я могу сделать — это нажать на тормоза и попытаться избежать столкновения. К счастью, хотя бы частично это удалось, потому что иначе контейнер целиком упал бы на крышу автомобиля», — добавил он.

Пока неясно, почему железный контейнер для сбора макулатуры упал, причина будет определена после экспертизы.

По словам очевидцев, грузовик перевозил два контейнера. Один из них обрушился на полицейскую машину после того, как грузовик резко повернул. 

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция Чехия Автомобили Острава
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