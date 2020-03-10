Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.61
USD
22.56
RUB
0.31
UAH
0.89
Энциклопедия Карта Погода
10d 6 °C
В Чехии 40 подтвержденных случаев заражения коронавирусом

В Чехии 40 подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Марина Коханкова 5017 0
В Чешской Республике зарегистрировано 40 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. О двух новых инфицированных во вторник утром сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.
В Чехии 40 подтвержденных случаев заражения коронавирусом

«Государственная лаборатория сообщила сегодня о двух положительных результатах теста на наличие коронавируса. Это женщина 1959 года рождения из Среднечешского края. Она на работе контактировала с инфицированной женщиной, которая вернулась из Италии, где каталась на лыжах», — написал министр в Twitter. Заместитель министра здравоохранения Роман Примула заявил в понедельник вечером, что одним из зараженных коронавирусов в Чешской Республике является пражский таксист, который не был в контакте с людьми, посетившими северную Италию. По словам Примулы, целесообразно рассмотреть вопрос о запрете публичных массовых мероприятий. Со вторника в Чехии также запрещено посещение больниц и домов престарелых.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш созвал 10 марта внеочередное заседание Совета национальной безопасности. Во вторник правительство примет дальнейшие меры против распространения болезни.

Из-за коронавируса Чехия ввела пограничный контроль с утра понедельника. Правительство впоследствии решило, что помогать полицейским будут военные. На 10 пунктах пересечения границ будут созданы точки, где смогут брать образцы крови для тестирования на коронавирус. Во вторник полиция сообщила, что в отдельных пунктах пересечения границ за день было проверено более 35 тысяч автомобилей, а 65 автомобилей с пассажирами были задержаны в связи с подозрением на коронавирус. Пожарные измерили температуру более чем 9 тысячам путешественников, изолированы были 6 человек.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Болезни Чехия правительство полиция Министерство здравоохранения
Читайте
по теме 
Концерт «Би-2» в Праге переносится на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса
10.03.2020 11:05 Культура
Концерт «Би-2» в Праге переносится на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса
1079 0
В Чехии закроют школы и отменят массовые мероприятия
10.03.2020 10:02 Экономика
В Чехии закроют школы и отменят массовые мероприятия
7619 0
Пожарные будут измерять температуру у путешественников на границах
09.03.2020 09:18 Общество
Пожарные будут измерять температуру у путешественников на границах
3205 0
Всем вернувшимся из Италии — обязательный карантин или штраф 3 млн крон
06.03.2020 16:03 Общество
Всем вернувшимся из Италии — обязательный карантин или штраф 3 млн крон
5787 0
Последние новости:
10
марта
Тяжелый контейнер упал на полицейскую машину в Остраве
10.03.2020 16:38 Общество
Тяжелый контейнер упал на полицейскую машину в Остраве
1 0
Концерт «Би-2» в Праге переносится на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса
10.03.2020 11:05 Культура
Концерт «Би-2» в Праге переносится на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса
1079 0
В Чехии закроют школы и отменят массовые мероприятия
10.03.2020 10:02 Экономика
В Чехии закроют школы и отменят массовые мероприятия
7619 0
09
марта
Вандалы снова разрисовали Карлов мост
09.03.2020 14:47 Общество
Вандалы снова разрисовали Карлов мост
1805 0
Прага тестирует новую антибактериальную дезинфекцию для транспорта
09.03.2020 14:03 Экономика
Прага тестирует новую антибактериальную дезинфекцию для транспорта
2488 0
Канатную дорогу на Петршине закроют на три недели
09.03.2020 12:11 Общество
Канатную дорогу на Петршине закроют на три недели
1027 0
Мужчину со змеей удалось выгнать из центра Праги
09.03.2020 10:35 Общество
Мужчину со змеей удалось выгнать из центра Праги
2299 0
Пожарные будут измерять температуру у путешественников на границах
09.03.2020 09:18 Общество
Пожарные будут измерять температуру у путешественников на границах
3205 0
08
марта
Пять чехов погибли при сходе лавины в Австрии
08.03.2020 15:01 Общество
Пять чехов погибли при сходе лавины в Австрии
2688 0
06
марта
Всем вернувшимся из Италии — обязательный карантин или штраф 3 млн крон
06.03.2020 16:03 Общество
Всем вернувшимся из Италии — обязательный карантин или штраф 3 млн крон
5787 0


Мобильная версия