Вандалы снова разрисовали Карлов мост

Неизвестный вандал на выходных разрисовал краской из баллончика Карлов мост в Праге. Надпись «Краков + Москва = Прага, 8 марта 2020 года» (Kraków + Moscow = Prague 8.3.2020) появилась в арке моста у Чертовки.

По словам пресс-секретаря пражской полиции Виолеты Сиржиштовой, обстоятельства инцидента расследуются. Задержать вандала в момент преступления не удалось. Пресс-секретарь Технического управления коммуникаций (TSK) Барбора Лишкова заявила, что надпись будет удалена в ближайшее время.

«Мы занимаемся этим вопросом с самого утра совместно с департаментом охраны памятников городского совета Праги и Пражской национальной галереей, которая, вероятно, предоставит нам реставратора. Граффити будет удалено как можно скорее», — сказала Лишкова.

Источник: domaci.ihned.cz