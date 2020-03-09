Канатную дорогу на Петршине закроют на три недели

Из-за планового ремонта канатная дорога от пражского Уезда до Петршина не будет работать с 9 до 28 марта. В течение трех недель транспортная компания проверит трансформаторные станции и саму канатную дорогу и отремонтирует рельсы.

Плановое обслуживание канатной дороги проводится два раза в год.

Впервые фуникулер был открыт летом 1891 года по случаю Юбилейной региональной выставки. За время своего существования у него было два длительных отключения. В 1916 году он был остановлен из-за Первой мировой войны, Работа канатной дороги была возобновлена ​​только в 1932 году. В 1965 году обширные оползни разрушили трассу, а в 1985-м канатная дорога снова была запущена в эксплуатацию.

С июня 1985 года и до конца 2019 года фуникулер перевез более 54 миллионов пассажиров. Только в прошлом году количество пассажиров превысило 2,2 миллиона человек. Самая большая нагрузка приходится на летний сезон с апреля по октябрь, когда фуникулер перевозит в среднем 250 тысяч человек в месяц. Зимой число пассажиров сокращается до 120 тысяч в месяц.

Источник: novinky.cz